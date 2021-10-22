«Заря» добыла первую победу для украинских клубов в еврокубках на групповом этапе
Победный гол Аллахьяра вошел в четверку лучших 3-о тура Лиги конференций
Взятие ворот принесло первую победу «Заре» в еврокубке
08:06
Аллахьяр Сайядманеш / Фото: Пресс-служба Зари
«Заря» в третьем туре Лиги конференций обыграла софийский ЦСКА (1:0).
Первую победу в турнире луганчанам шедевральным голом принес Аллахьяр Сайядманеш.
Взятие ворот вингера вошло в четверку лучших голов дня Лиги конференций. UEFA также включил точные удары Патрика Берга («Буде-Глимт»), Томаша Чванчары («Яблонец») и Пепа Биля («Копенгаген»).
Who scored the best goal on Matchday 3?— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 21, 2021
Allahyar Sayyadmanesh, @FCZoryaOfficial
Patrick Berg, @Glimt
Tomáš Čvančara, @FKJablonec
Pep Biel, @FCKobenhavn @Heineken | #UECLGOTW | #UECL
Напомним, что победа «Зари» стала первой для украинских клубов на групповом этапе еврокубков.
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