Победный гол Аллахьяра вошел в четверку лучших 3-о тура Лиги конференций

Аллахьяр Сайядманеш / Фото: Пресс-служба Зари

«Заря» в третьем туре Лиги конференций обыграла софийский ЦСКА (1:0).



Первую победу в турнире луганчанам шедевральным голом принес Аллахьяр Сайядманеш.

Взятие ворот вингера вошло в четверку лучших голов дня Лиги конференций. UEFA также включил точные удары Патрика Берга («Буде-Глимт»), Томаша Чванчары («Яблонец») и Пепа Биля («Копенгаген»).

