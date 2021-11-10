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Лидер «Зари»: «Сейчас у нас есть время для релакса»

Команда получила выходные
Футбол Украинская Премьер-лига
21:45
Лидер «Зари»: «Сейчас у нас есть время для релакса»
Шахаб Захеди / Фото: Twitter

Форвард «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал победу над «Вересом» (3:0) в УПЛ, в которой он оформил хет-трик. Его слова приводит пресс-служба луганчан.

– Относительно игры скажу, что «Верес» – очень хорошая команда. Они играли все 90 минут. Мы знали, что соперник хорошо действует на контратаках и учитывали этот момент.

Первый тайм был достаточно сложным для нас. Мы играем сейчас в плотном графике и проводим матчи каждые 3-4 дня. Но во второй половине мы уже показывали свою игру. Я очень счастлив, что помог команде победить.

Теперь у нас три выходных дня. Есть время для релакса. Сейчас пауза в чемпионате в связи с играми национальных сборных, а затем снова плотный график в чемпионате и Лиге Конференций.

– Хотим отметить, что это твой не первый хет-трик.

– Да, совершенно верно. В свое время, играя за «Олимпик», я три мяча забивал в ворота «Львова».


В турнирной таблице УПЛ «Заря» закрепилась на 3-й строчке.

Петр Приходько
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