Лидер «Зари»: «Сейчас у нас есть время для релакса»

Шахаб Захеди / Фото: Twitter

Форвард «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал победу над «Вересом» (3:0) в УПЛ, в которой он оформил хет-трик. Его слова приводит пресс-служба луганчан.

Первый тайм был достаточно сложным для нас. Мы играем сейчас в плотном графике и проводим матчи каждые 3-4 дня. Но во второй половине мы уже показывали свою игру. Я очень счастлив, что помог команде победить.

Теперь у нас три выходных дня. Есть время для релакса. Сейчас пауза в чемпионате в связи с играми национальных сборных, а затем снова плотный график в чемпионате и Лиге Конференций.

– Хотим отметить, что это твой не первый хет-трик.

– Да, совершенно верно. В свое время, играя за «Олимпик», я три мяча забивал в ворота «Львова».