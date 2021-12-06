Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция

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Фото: AP

8 декабря «Бавария» дома в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Барселону».



После пяти туров «Бавария» с 15 очками находится на первой позиции в группе E. «Барселона» занимает второе место с 7 очками. Гостям необходимо выигрывать, чтобы не зависеть от матча между «Бенфикой» (3-е место и 5 очков) и «Динамо» в Лиссабоне.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.