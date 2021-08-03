Лига чемпионов. «Шахтер» обыграл «Генк». Как это было

Главные события матча в текстовой трансляции от XSPORT.ua





Фото: twitter.com/FCShakhtar

«Генк» – «Шахтер» 1:2

Голы: Онуачу, 39 – Тете, 63 (п.), Патрик, 81





96" Конец матча! Дончане с хорошим гандикапом отправляются домой.

90" +5 минут!

86" Замена у «Шахтера». Дентиньо вместо Траоре.

83" Замена у «Генка». Грошовски вместо Эйтинга.

82" Замена у «Генка». Дессерс вместо Онуачу.

81" Гол!!! «Шахтер»! Алан Патрик! Марлос дальней передачей нашел на линии вратарской Исмаили, который отдал пас на Патрика и тот расстрелял пустые ворота.

78" Ито опасно пробивал по воротам с правого края штрафной и лишь Трубин спас ворота.

73" Замена у «Шахтера». Степаненко вместо Антонио.

69" Желтая карточка у «Генка». Торстведт.

69" Бонгонда с опасного штрафного пробил в руки Трубину.

68" Желтая карточка у «Шахтера». Майкон.

67" Замена у «Генка». Торстведт вместо Трезора.

66" Желтая карточка у «Шахтера». Марлон.

64"Замена у «Шахтера». Исмаили вместо Матвиенко.

64" Замена у «Шахтера». Марлос вместо Тете.

63" Тете забил с пенальти! Вратарь был близок к тому, чтобы отбить мяч, но не повезло. Отметим, что гол не меняем того факта, что Тете плохо отыграл матч.

62" Желтая карточка у Муньоса.

62" Пенальти! Педриньо получил мяч в штрафной и Муньос его сбил.

60" Шок! Матвиенко прострелил на Траоре, который пробросил мяч на дальнюю штангу, где Тете не смог попасть с нескольких метров в пустой угол ворот. Тете сегодня один из худших игроков на поле.

57" Антонио вошел в штрафную и казалось, что у него есть свободная зона для удара, но пробить он смог лишь выше ворот.

54" Онуачу с нескольких метров пробил прямо в Трубина.

53" Додо с лицевой линии отдал на 13 метров на Майкона и тот пробил намного выше ворот.

51" Тете хорошо вошел в штрафную с правого фланга, обыгрл защитника и отдал на Майкона, удар которого сразу же заблокировали.

50" Желтая карточка у «Шахтера». Педриньо за срыв контратаки.

46" Начало второго тайма.

46" Замена у «Шахтера». Алан Патрик вместо Соломона.

45+1" Конец первого тайма.

45" +1 минута.

39" Гол! «Генк»! Последовала подача с правого фланга на Онуачу, который головой вколотил мяч в ворота.

35" Тете с правого фланга отдал в штрафную на Траоре, который затем вернул мяч партнеру, а вот удар бразильца вышел никудышним.

34" Додо в штрафной «Генка» получил идеальный момент для передачи или прострела вдоль ворот, но он взял и вынес мяч со штрафной.

31" Педриньо пробивал издали – выше ворот.

29" Игрок «Генка» со штрафного попал в стенку.

28" Опасный штрафной неподалеку от ворот «Шахтера».

25" Быстрая атака дончан. Додо с правого фланга отдал в цент на Педриньо, тот продлил на левый край штрафной на Соломона, а удар израильтянина в ближний угол отбил голкипер бельгийцев.

21" Соломон отдал в штрафную на Траоре, который спиной оттер защитника и отдал на Тете, а вот его удар прилетел прямо в руки вратарю.

19" «Шахтер» разыграл интересно комбинацию в завершении которой Додо простреливал о вратарскую, но затем защитник перевел мяч на угловой.

15" Тете издали пробил выше ворот

12" После дальнего навеса в штрафную бельгийцев на Додо грубо ошибся защитник «Генка» и будь Додо немного расторопнее, то мог забивать мяч после выхода один на один.

9" Соломон с лицевой простреливал вдоль ворот, но Тете не успел на мяч.

8" Игроки «Генка» очень жестко фолят на техничный игроках «Шахтера» как только те получают мяч.

5" Пока ни одна из команд не может взять мяч под контроль. При этом, дончане чаще играют в позиции второго номера.

1" Матч начался!

" Стартовые составы:

«Генк»: Вандервоордт, Муньос, Садик, Лукуми, Артеага, Ндайишимие, Хейнен, Грошовски, Бонгонда, Онуачу, Ито.

Запасные: Шамбаре, Лейсен, Маккензи, Дессерс, Тома, Гесенс, Эйтинг, Ойн, Пейнтсил, Немет, Торстведт, Куэста.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Педриньо, Соломон, Траоре.

Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Генк» – «Шахтер».

Во вторник 3-го августа вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер» стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.



Дончане в Бельгии сыграют против местного вице-чемпиона «Генка».

Отметим, что новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби уверен в проходе «Гента».

Следите за прямой онлайн трансляцией в этой новости. Начало – 21:00.

