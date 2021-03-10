Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг». Как это было
Команда Клоппа выиграла и второй матч
Лига чемпионов. 1/8 финала:
«Ливерпуль» - «РБ Лейпциг» 2:0. Первый матч: 2:0
Голы: Салах, 70, Мане, 76
Ничего не добавил рефери. На этом все! "Ливерпуль" вышел в 1/4 финала ЛЧ. Благодарим, что были с нами.
83" Ориги пробил в сетку с внешней стороны.
81" Милнер заменил Вейналдума.
75" Гоооооооол! 2:0! Ориги прострелил и Мане легко отправил мяч в ворота!
The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! #LIVRBL #LFC pic.twitter.com/giSqrSaW0Z— Liverpool FC (@Reds_ENG) March 10, 2021
73" Ольмо заменил Хайдара.
72" Кейта и Ориги заменили Жоту и Тиаго.
70" Гоооооооол! "Ливерпуль" впереди! Жота отдал на Салаха, тот обыграл защитника и катнул мяч в нижний угол!
The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! #LIVRBL #LFC pic.twitter.com/weW1ugW1Q6— Liverpool FC (@Reds_ENG) March 10, 2021
66" Перекладина! Серлот сам остался в штрафной, но головой попал в каркас ворот.
64" Удар Хвана прошел выше ворот.
62" Прострел Клюйверта заменил Кабак.
60" Клюйверт и Чан заменили Форсберга и Полульсена.
55" Момент! Жота не смог обыграть Гулачи в ближнем бою, а Салах не попал с 10 метров в пустые ворота.
50" Упамекано выиграл забег у Салаха в штрафную "Лейпцига".
46" Серлот заменил Кампля.
Возобновилась встреча!
Перерыв.
45+1" Жота! не попал в пустые ворота португалец!!!
43" Нкунку неудачно пробил из-за штрафной.
41" Гулачи! Потащил он удар от Жоты.
38" Вновь Форсебрг оказался в центре внимания, но он был в офсайде.
33" Форсебрг! Выиграл борьбу за мяч в штрафной, но пробил рядом со штангой!
32" Кампль пробивал в девятку, но на месте Алиссон.
29" Вновь удар от Жоты, но в руки Гулачи.
23" Момент! Салах не смог обыграть Гулачи, а Мане не смог добить мяч в ворота!
19" Жота! Пробил головой португалец, но Гулачи спас "Лейпциг".
14" Гулачи отбил мяч после подачи со штрафного. Мане досталось от голкипера.
9" Ольмо! Мог забивать, но пробил очень слабо и в Алиссона.
7" Мане получил пас, но был в офсайде.
2" Пас Тиаго перехватили защитники.
Игра началась!
Матч обслужит Клеман Тюрпен из Франции.
Составы команд:
Tonight's team news— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2021
changes from our last outing as TAA, Kabak, Fabinho, Thiago and Mane included in the starting XI. #LFC | #UCL
Your #RBLeipzig starting to take on @LFC— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 10, 2021
#RBLeipzig #LFCRBL pic.twitter.com/4a5p3vn2yy
Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию ответной встречи ЛЧ "Ливерпуль" - "Лейпциг".
В среду, 10 марта, английский «Ливерпуль» примет немецкий «РБ Лейпциг» в ответном домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0.
За всеми событиями этого матча следите в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало матча — 22:00.
Комментарии 0