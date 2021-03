Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг». Как это было

Лига чемпионов. 1/8 финала:

«Ливерпуль» - «РБ Лейпциг» 2:0. Первый матч: 2:0

Голы: Салах, 70, Мане, 76

Ничего не добавил рефери. На этом все! "Ливерпуль" вышел в 1/4 финала ЛЧ. Благодарим, что были с нами.

83" Ориги пробил в сетку с внешней стороны.

81" Милнер заменил Вейналдума.

75" Гоооооооол! 2:0! Ориги прострелил и Мане легко отправил мяч в ворота!

The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! #LIVRBL #LFC pic.twitter.com/giSqrSaW0Z — Liverpool FC (@Reds_ENG) March 10, 2021

73" Ольмо заменил Хайдара.

72" Кейта и Ориги заменили Жоту и Тиаго.

70" Гоооооооол! "Ливерпуль" впереди! Жота отдал на Салаха, тот обыграл защитника и катнул мяч в нижний угол!

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! #LIVRBL #LFC pic.twitter.com/weW1ugW1Q6 — Liverpool FC (@Reds_ENG) March 10, 2021

66" Перекладина! Серлот сам остался в штрафной, но головой попал в каркас ворот.

64" Удар Хвана прошел выше ворот.

62" Прострел Клюйверта заменил Кабак.

60" Клюйверт и Чан заменили Форсберга и Полульсена.

55" Момент! Жота не смог обыграть Гулачи в ближнем бою, а Салах не попал с 10 метров в пустые ворота.

50" Упамекано выиграл забег у Салаха в штрафную "Лейпцига".

46" Серлот заменил Кампля.

Возобновилась встреча!

Перерыв.

45+1" Жота! не попал в пустые ворота португалец!!!

43" Нкунку неудачно пробил из-за штрафной.

41" Гулачи! Потащил он удар от Жоты.

38" Вновь Форсебрг оказался в центре внимания, но он был в офсайде.

33" Форсебрг! Выиграл борьбу за мяч в штрафной, но пробил рядом со штангой!

32" Кампль пробивал в девятку, но на месте Алиссон.

29" Вновь удар от Жоты, но в руки Гулачи.

23" Момент! Салах не смог обыграть Гулачи, а Мане не смог добить мяч в ворота!

19" Жота! Пробил головой португалец, но Гулачи спас "Лейпциг".

14" Гулачи отбил мяч после подачи со штрафного. Мане досталось от голкипера.

9" Ольмо! Мог забивать, но пробил очень слабо и в Алиссона.

7" Мане получил пас, но был в офсайде.

2" Пас Тиаго перехватили защитники.

Игра началась!

Матч обслужит Клеман Тюрпен из Франции.

Составы команд:

Tonight's team news



changes from our last outing as TAA, Kabak, Fabinho, Thiago and Mane included in the starting XI. #LFC | #UCL — Liverpool FC (@LFC) March 10, 2021

Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию ответной встречи ЛЧ "Ливерпуль" - "Лейпциг".

В среду, 10 марта, английский «Ливерпуль» примет немецкий «РБ Лейпциг» в ответном домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0.

За всеми событиями этого матча следите в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало матча — 22:00.