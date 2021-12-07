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Лига чемпионов. «Милан» проиграл «Ливерпулю». Как это было

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Футбол Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:15
Лига чемпионов. «Милан» проиграл «Ливерпулю». Как это было
Фото: dailysabah.com

«Милан» – «Ливерпуль» 1:2

Голы: Томори, 28 – Салах, 36, Ориги, 55

93" Конец матча!

90" +3 минуты.

87" Кесье пробил головой выше ворот.

83" Замена у «Милана». Бакайоко вместо Крунича.

80" Замена у «Ливерпуля». Фабиньо вместо Ориги.

76" Тео Эрнандес пробивал с угла штрафной в ближний угол ворот – мяч у Аллисона.

65" Замена у «Милана». Флоренци вместо Калулу.

64" Замена у «Ливерпуля». Кейта вместо Салаха.

64" Замена у «Ливерпуля». Гомес вместо Мане.

61" Мессиас отдал мяч на линию штрафной, от куда Крунич пробил чуть выше ворот.

59" Замена у «Милана». Салемакерс вместо Тонали.

59" Замена у «Милана». Беннасер вместо Диаса.

55" Гол! Ориги! Томори перед своей штрафной отдал мяч Мане, который вошел в штрафную и пробил. Меньян отбил мяч, но на голову Ориги и тот точно пробил.

53" Меньян забрал мяч после не самого удачного удара Салаха.

51" Меньян прервал опасный навес на Минамино.

51" Кесье сбили в штрафной и все игроки «Милана» просят пенальти, но судья непреклонен.

47" Минамино пробил выше ворот «Милана».

46" Начался второй тайм.

45+3" Конец первого тайма.

45" +2 минуты.

43" Снова успокоилась игра и перестали создаваться моменты.

36" Гол! Салах! Окслейд-Чемберлен обыграл защитника и пробил с линии штрафной. Меньян отбил мяч перед собой, но первым на добивании был египтянин. 

32" Ориги с семи метров пробил в руки Меньяну.

28" Гол! «Милан»! Томори! После углового мяч подло закрутился в ворота и Аллисону пришлось отбивать мяч перед собой, а на добиваниие был Томори.

27" Удар Конате после углового угодил в защитника.

25" Успокоилась игра. Уже пять минут команды играют без моментов.

20" Конате неточно пробил головой.

16" Никто не отозвался на опасный прострел от Мане.

12" Тео Эрнандесу жестко перепало после столкновения с Ориги.

8" Мессиас подал на Томори и тот пробил головой – Аллисон поймал мяч.

5" Аллиссон вовремя перехватил заброс на Диаса.

4" Неко Уильямс издали пробил в руки Меньяну.

1" Матч начался!

Стартовые составы:



" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Милан» – «Ливерпуль».

7 декабря «Милан» дома в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Ливерпуль».

После пяти туров «Милан» с 4 очками находится на третьей позиции в группе B. «Ливерпуль» занимает первое место с 15 очками. Хозяевам необходимо побеждать, чтобы попасть в евровесну.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.

Карен Агабекян
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