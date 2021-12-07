Лига чемпионов. «Милан» проиграл «Ливерпулю». Как это было
«Милан» – «Ливерпуль» 1:2
Голы: Томори, 28 – Салах, 36, Ориги, 55
93" Конец матча!
90" +3 минуты.
87" Кесье пробил головой выше ворот.
83" Замена у «Милана». Бакайоко вместо Крунича.
80" Замена у «Ливерпуля». Фабиньо вместо Ориги.
76" Тео Эрнандес пробивал с угла штрафной в ближний угол ворот – мяч у Аллисона.
65" Замена у «Милана». Флоренци вместо Калулу.
64" Замена у «Ливерпуля». Кейта вместо Салаха.
64" Замена у «Ливерпуля». Гомес вместо Мане.
61" Мессиас отдал мяч на линию штрафной, от куда Крунич пробил чуть выше ворот.
59" Замена у «Милана». Салемакерс вместо Тонали.
59" Замена у «Милана». Беннасер вместо Диаса.
55" Гол! Ориги! Томори перед своей штрафной отдал мяч Мане, который вошел в штрафную и пробил. Меньян отбил мяч, но на голову Ориги и тот точно пробил.
53" Меньян забрал мяч после не самого удачного удара Салаха.
51" Меньян прервал опасный навес на Минамино.
51" Кесье сбили в штрафной и все игроки «Милана» просят пенальти, но судья непреклонен.
47" Минамино пробил выше ворот «Милана».
46" Начался второй тайм.
45+3" Конец первого тайма.
45" +2 минуты.
43" Снова успокоилась игра и перестали создаваться моменты.
36" Гол! Салах! Окслейд-Чемберлен обыграл защитника и пробил с линии штрафной. Меньян отбил мяч перед собой, но первым на добивании был египтянин.
32" Ориги с семи метров пробил в руки Меньяну.
28" Гол! «Милан»! Томори! После углового мяч подло закрутился в ворота и Аллисону пришлось отбивать мяч перед собой, а на добиваниие был Томори.
27" Удар Конате после углового угодил в защитника.
25" Успокоилась игра. Уже пять минут команды играют без моментов.
20" Конате неточно пробил головой.
16" Никто не отозвался на опасный прострел от Мане.
12" Тео Эрнандесу жестко перепало после столкновения с Ориги.
8" Мессиас подал на Томори и тот пробил головой – Аллисон поймал мяч.
5" Аллиссон вовремя перехватил заброс на Диаса.
4" Неко Уильямс издали пробил в руки Меньяну.
1" Матч начался!
" Стартовые составы:
" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Милан» – «Ливерпуль».
7 декабря «Милан» дома в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Ливерпуль».
После пяти туров «Милан» с 4 очками находится на третьей позиции в группе B. «Ливерпуль» занимает первое место с 15 очками. Хозяевам необходимо побеждать, чтобы попасть в евровесну.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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