Лига чемпионов. ПСЖ сыграл вничью с «Барселоной». Как это было

Лига чемпионов. 1/8 финала:

ПСЖ - "Барселона" 1:1. Первый матч: 4:1

Голы: Мбаппе, 31 (пен.) - Месси, 37

На этом все! ПСЖ сыграл вничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал. Благодарим, что были с нами.

90" Мбаппе! Обыграл защитника, но не попал в ворота.

89" Доигрывает матч ПСЖ. Все прошло сегодня по их сценарию.

84" Рафинья заменил Верратти.

83" Икарди решил сделать все сам, но не смог попасть в ворота с угла ворот.

79" Пьянич, Бретвейт и Мориба заменили Бускетса , Дембеле и Педри .

77" Дагба заменил Флоренци.

75" Дембеле! Не достал до мяча после прострела от Альбы.

74" Тринкау бил с лета, но попал в Данилу.

69" Данилу перехватил опасный пас на Месси.

64" Тринкау заменил Деста.

61" Месси! Не пустили его на удр после классного паса от Альбы.

59" Дракслер и Гуйе заменены на Данилу и Ди Марию.

55" Навас перехватил навес от Альбы.

53" Прострел Дембеле не нашел партнера. Диалло выбил мяч.

50" Гуйе получил желтую карточку.

46" Диалло заменил Курзава.

Возобновилась встреча!

Перерыв.

45+3" Нет гола! Месси не смог обыграть Наваса!