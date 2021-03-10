Лига чемпионов. ПСЖ сыграл вничью с «Барселоной». Как это было

Лига чемпионов. 1/8 финала:

ПСЖ - "Барселона" 1:1. Первый матч: 4:1

Голы: Мбаппе, 31 (пен.) - Месси, 37

На этом все! ПСЖ сыграл вничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал. Благодарим, что были с нами.

90" Мбаппе! Обыграл защитника, но не попал в ворота.

89" Доигрывает матч ПСЖ. Все прошло сегодня по их сценарию.

84" Рафинья заменил Верратти.

83" Икарди решил сделать все сам, но не смог попасть в ворота с угла ворот.

79" Пьянич, Бретвейт и Мориба заменили Бускетса , Дембеле и Педри .

77" Дагба заменил Флоренци.

75" Дембеле! Не достал до мяча после прострела от Альбы.

74" Тринкау бил с лета, но попал в Данилу.

69" Данилу перехватил опасный пас на Месси.

64" Тринкау заменил Деста.

61" Месси! Не пустили его на удр после классного паса от Альбы.

59" Дракслер и Гуйе заменены на Данилу и Ди Марию.

55" Навас перехватил навес от Альбы.

53" Прострел Дембеле не нашел партнера. Диалло выбил мяч.

50" Гуйе получил желтую карточку.

46" Диалло заменил Курзава.

Возобновилась встреча!

Перерыв.

45+3" Нет гола! Месси не смог обыграть Наваса!

WHAT A PENALTY SAVE BY KEYLOR NAVAS!!! BEST GOALKEEPER WHEN HE PLAYS IN THE #UCL pic.twitter.com/7wPaxD4KA7 — (@Asensii20) March 10, 2021

45" Пенальти! Гризманна сбил защитник ПСЖ!

42" Бускетс сильно пробил низом - Навас ногами отбил.

38" Де Йонг получил желтую карточку за споры с рефери.

37" Гооооооооол! Месси! Попал в девятку аргентинец пробив из-за штрафной!

MESSI EST UN GRAND MALADE pic.twitter.com/OybZ5X2IbX — IOPRONOS (@iopronos) March 10, 2021

35" Замена! Мингесу заменил Фирпо.

34" Дембеле пытался удивить Наваса - вратарь намертво забрал мяч.

31" Гооооооооол! Мбаппе реализовал приговор.

29" Пенальти! Икарди заработал 11-метровый!

26" Мингеса получил желтую карточку.

25" Передача Дембеле на Месси не вышла. Аргентинец уже был готов забивать!

23" Еще момент! Дест прошел по правому флангу и попал в перекладину!

19" Дембеле! Прошел Маркиньоса, но его удар парировал Навас!

18" Мингеса пробил головой - рядом со штангой прошел мяч.

16" Мбаппе навесил, но не нашел адресата.

13" Дембеле! Обыграл защитника, но пробил мимо ворот.

8" Курзава получил желтую карточку.

7" Теперь попытка пробить Бускетсом головой - также мимо.

3" Маркиньос бил головой, но мяч прошел мимо штанги.

Игра началась!

Матч обслужит Энтони Тэйлор из Англии.

Составы команд:

Добрый вечер! XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала ЛЧ ПСЖ - "Барселона".

В среду, 10 марта, французский ПСЖ примет испанскую «Барселону» в ответном домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой парижан со счетом 4:1.

За всеми событиями этого матча следите в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало матча — 22:00.