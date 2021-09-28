«Интер» дороже «Шахтера» более чем в три раза
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Интер»: где смотреть
Украинская команда попытается отобрать очки у чемпиона Италии
28 сентября 12:59
Фото: Getty Images
Сегодня донецкий «Шахтер» примет миланский «Интер» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Прямая трансляция матча «Шахтер» – «Интер» будет проведена на cтриминговой платформе MEGOGO на канале «Megogo Футбол 1». Начало – в 19:45.
В свою очередь, XSPORT.ua также будет следить за матчем «Шахтер» – «Интер» и проведет для вас текстовую трансляцию этого поединка.
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