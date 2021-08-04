Лига чемпионов. «Спартак» проиграл дома «Бенфике». Как это было

Первая встреча 3 раунда отбора осталась за португальцами

Фото: twitter.com/SLBenfica

Лига чемпионов. Квалификация:

«Спартак» – «Бенфика» 0:2



Голы: Силва, 51, Жилберто, 74

Матч завершен!

87" Игнатов получил желтую карточку.

84" Жил Диаш и Таарабт заменили Силву и Гримальдо.

81" Крал прорвался в штрафную, но прострелил в защитника Бенфики.

77" Понсе и Крал заменили Ларссона и Хенрикса.

74" Гоооооооооол! 0:2! Вериссимо отдал шикарный пас на Жилберто и тот легко реализовал свой шанс в штрафной!

70" Вайгль обязан был вносить мяч в ворота, но умудрился с линии вратарской пробить мимо.

68" Мозез заменил Бакаева.

66" Бакаев прострелил, но очень слабо.

64" Пицци и Гонсалвеша заменили Эвертон и Жилберто.

60" Дважды Бенфика простила Спартак. Максименко спас москвичей.

59" Игнатов заменил Зобнина.

51" Гоооооооол! Бенфика впереди! Легко португальцы прошли защиту Спартака по флангу и Силва получив мяч против под перекладину!

47" Вертонген получил желтую карточку.

Второй тайм!



Перерыв.

42" Ларссон бил - выше ворот.

40" Айртон ворвался в штрафную, но отдал плохой пас во вратарскую.

37" Получил травму ведущий форвард Бенфики Сеферович. Рамос его заменил.

33" Соболев получил желтую карточку.

30" Простил сейчас Пицци Спартак, пробив с выгодной позиции в защитника.

28" Силва едва не открыл счет красивым ударом шведой, но не попал в угол.

25" Шикарный удал из далека от Умярова и не менее шикарный сэйв от Влаходимоса!

17" Пицци пробил из-за штрафной - выше ворот.

9" Ответила Бенфика ударом головой Гонсалвеша, но Максименко спас Спартак!

8" Ларссон мог создать опасный момент, но откровенно плохо пробил швед.

6" Пицци оказался сам в штрафной и получил пас, но удар хавбека Бенфики заблокировал Джикия.

5" Пока без моментов в первые минуты.

Игра началась!

Арбитр - Срдян Йованович из Сербии.

Составы команд:

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ



Хендрикс в старте

Соболев, Ларссон и Бакаев в нападении

Джикия начинает с первых минут



Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Георгия Мелкадзе мышечное повреждение.#СпартакБенфика pic.twitter.com/cZBvok5R5J — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 4, 2021

Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию встречи квалификации ЛЧ Спартак - Бенфика.

«Спартак» в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет против «Бенфики».

Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Следить за матчем «Спартак» – «Бенфика» онлайн можно будет на нашем сайте в этой новости. Начало – в 20:00.