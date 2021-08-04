Лига чемпионов. «Спартак» проиграл дома «Бенфике». Как это было
Лига чемпионов. Квалификация:
«Спартак» – «Бенфика» 0:2
Голы: Силва, 51, Жилберто, 74
Матч завершен!
87" Игнатов получил желтую карточку.
84" Жил Диаш и Таарабт заменили Силву и Гримальдо.
81" Крал прорвался в штрафную, но прострелил в защитника Бенфики.
77" Понсе и Крал заменили Ларссона и Хенрикса.
74" Гоооооооооол! 0:2! Вериссимо отдал шикарный пас на Жилберто и тот легко реализовал свой шанс в штрафной!
70" Вайгль обязан был вносить мяч в ворота, но умудрился с линии вратарской пробить мимо.
68" Мозез заменил Бакаева.
66" Бакаев прострелил, но очень слабо.
64" Пицци и Гонсалвеша заменили Эвертон и Жилберто.
60" Дважды Бенфика простила Спартак. Максименко спас москвичей.
59" Игнатов заменил Зобнина.
51" Гоооооооол! Бенфика впереди! Легко португальцы прошли защиту Спартака по флангу и Силва получив мяч против под перекладину!
47" Вертонген получил желтую карточку.
Второй тайм!
Перерыв.
42" Ларссон бил - выше ворот.
40" Айртон ворвался в штрафную, но отдал плохой пас во вратарскую.
37" Получил травму ведущий форвард Бенфики Сеферович. Рамос его заменил.
33" Соболев получил желтую карточку.
30" Простил сейчас Пицци Спартак, пробив с выгодной позиции в защитника.
28" Силва едва не открыл счет красивым ударом шведой, но не попал в угол.
25" Шикарный удал из далека от Умярова и не менее шикарный сэйв от Влаходимоса!
17" Пицци пробил из-за штрафной - выше ворот.
9" Ответила Бенфика ударом головой Гонсалвеша, но Максименко спас Спартак!
8" Ларссон мог создать опасный момент, но откровенно плохо пробил швед.
6" Пицци оказался сам в штрафной и получил пас, но удар хавбека Бенфики заблокировал Джикия.
5" Пока без моментов в первые минуты.
Игра началась!
Арбитр - Срдян Йованович из Сербии.
Составы команд:
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 4, 2021
Хендрикс в старте
Соболев, Ларссон и Бакаев в нападении
Джикия начинает с первых минут
Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Георгия Мелкадзе мышечное повреждение.#СпартакБенфика pic.twitter.com/cZBvok5R5J
JÁ HÁ ONZE! #SpartakSLB #UCL#EPluribusUnum pic.twitter.com/z2lctGVksW— SL Benfica (@SLBenfica) August 4, 2021
Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию встречи квалификации ЛЧ Спартак - Бенфика.
«Спартак» в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет против «Бенфики».
Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Следить за матчем «Спартак» – «Бенфика» онлайн можно будет на нашем сайте в этой новости. Начало – в 20:00.
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