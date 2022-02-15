Чемпионат Италии. «Аталанта» не обыграла «Ювентус». Как это было
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
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16:40
Фото: Аталанта
17 февраля «Аталанта» дома в рамках 1-го матча 1/16 финала Лиги Европы примет «Олимпиакос».
На групповом этапе в Лиге чемпионов «Аталанта» стала третьей, уступив «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалу». «Олимпиакос» своей группе Лиги Европы стал вторым, проиграв первую позицию «Айнтрахту».
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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