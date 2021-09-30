Лига Европы. «Наполи» и «Спартак» устроили голевое шоу с двумя удалениями, «Лестер» проиграл «Легии» Харатина
Вашему вниманию результаты самых интересных матчей первого слота во 2-м туре группового раунда Лиги Европы.
«Наполи» – «Спартак» 2:3
Голы: Элмаз, 1, Осимхен, 90+5 – Промес, 55, 90+2, Игнатов, 80
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Зелиньски (Замбо-Ангисса, 46), Фабиан Руис, Элмаз (Унас, 82), Инсинье (Малькюи, 41), Политано (Лосано, 74), Петанья (Осимхен, 46).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов (Игнатов, 73), Бакаев (Ломовицкий, 89), Умяров, Промес, Понсе (Соболев, 45).
Предупреждения: Понсе (44), Литвинов (45), Соболев (45), Ди Лоренцо (45), Кофрие (65), Кулибали (65), Айртон (77), Фабиан Руис (78), Манолас (84), Максименко (89), Умяров (90).
Удаления: Мариу Руй (30), Кофрие (82).
«Легия – «Лестер» 1:0
Гол: Эмрели, 31
«Легия»: Мишта, Йоханссон (Абу-Ханна, 78), Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Младенович, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 83), Андре Мартинш (Кастрати, 70), Харатин, Слиш, Эмрели (Пекхарт, 84).
«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Вестергор, Амарти (Лукман, 78), Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Сумаре, Дьюзбери-Холл (Мэддисон, 67), Перес (Барнс, 67), Дака (Варди, 82).
Предупреждения: Томас (20), Жозуэ (52), Эмрели (83), Мэддисон (84), Пекхарт (88), Младенович (90).
«Спарта – «Рейнджерс» 1:0
Гол: Ганцко, 29
«Спарта Прага»: Ницэ, Визнер, Челюстка, Панак, Ганцко, Павелка, Гараслин (Моберг-Карлссон, 75), Пешек, Сачек, Минчев (Дрхал, 69), Гложек (Дочкал, 90).
«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Балогун, Басси, Баришич, Дэвис, Камара, Бакуна (Хаджи, 38), Арибо (Ландстрем, 77), Руф (Морелос, 66), Сакала.
Предупреждения: Камара (42), Визнер (43), Сакала (67), Гараслин (70).
Удаление: Камара (74).
«Реал Сосьедад» – «Монако» 1:1
Голы: Мерино, 53 – Дисаси, 16
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 71), Элустондо, Субельдия, Муньос, Мерино, Гевара (Турриентес, 61), Субименди, Янузай, Порту (Барренечеа, 71), Ойарсабаль (Каррикабуру, 90).
«Монако»: Нюбель, Сидибе (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Павлович, 90), Диоп (Марипан, 74), Тчуамени, Жан Лукас, Фофана (Головин, 65), Диатта, Боадю (Фолланд, 65).
Предупреждения: Марипан (87), Фолланд (90), Элустондо (90), Дисаси (90).
«Фенербахче» – «Олимпиакос» 0:3
Голы: Соарес, 6, Масурас, 62, 68
«Фенербахче»: Байындыр, Новак, Салаи, Ким Мин Чжэ, Осейи-Сэмюэл, Кадиоглу (Шанлитюрк, 84), Луис Густаво (Зайц, 70), Пелкас, Яндаш (Майер, 75), Валенсия (Гюмюшкая, 75), Росси (Бериша, 70).
«Олимпиакос»: Вацлик, Ба (Лала, 46), Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Масурас (Вальбуэна, 89), Бухалакис, Камара (Врусай, 89), Соарес (Эль-Араби, 86), Камара, Оньекуру (Кунде, 64).
Предупреждения: Рябчук (38), Сиссе (42), Валенсия (42), Ба (45), Зайц (72).
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