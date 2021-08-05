Лига конференций. «Колос» сыграл вничью с «Шахтером» из Караганды. Как это было

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«Колос» – «Шахтер» Караганда 0:0



94" Конец матча! Украинский клуб сегодня сыграл далеко не лучший свой матч и усложнил задачу выхода в следующий раунд Лиги конференций.

93" Ильин из острого угла не попал по воротам.

90" +4 минуты.

89" Отличный момент был у «Колоса», но Ильин не смог нормально отдать пас на набегающего на полупустые ворота Сичинаву.

88" Богданов пробил из-за пределов штрафной площадки прямо в руки вратарю.

83" Замена у «Колоса». Нуриев вместо Костышина.

83" Замена у «Шахтера». Назымханов вместо Митошевича.

83" Замена у «Шахтера». Наджарян вместо Рустемовича.

76" Атанасковски получил вторую желтую карточку – удаление. За секунду до этого, как нам показалось, Золотов выпустил мяч за боковую линию Но судья этого не увидел.

74" Ну как так?! Убегал «Колос» в контратаку два на два. Костышин отдал пас на Кариоку, который сделал лишнее движение, подпустив к себе защитник, а затем не попал по воротам.

72" Замена у «Шахтера». Таттыбаев вместо Шикавкы.

72" Игроки «Колоса» хорошо выбегали к вратарской гостей, а затем у Кариоки не получился пас. Если бы он прошел, то с вероятностью 90%, хозяева бы забили.

66" Замена у «Шахтера». Кыбырай вместо Габышева.

66" Замена у «Шахтера». Тошев вместо Омиртаева.

64" Ильин в контратаке пытался вывести Кариоку на свидание с вратарем, но первым на мяче был вратарь.

61" Желтая карточка у «Шахтера». Габышев.

59" Желтая карточка у «Шахтера». Атанасовски.

56" Богданов со штрафного попал в стенку. Первым на подборе сыграл Задоя, пробивший намного выше ворот.

53" Замена у «Колоса». Ильин вместо Чурко.

53" Замена у «Колоса». Сичинава вместо Лысенко.

48" Костышин прорывался по правому флангу, но пас на Кариоку он вырезать не смог.

46" Начался второй тайм!

" Статистика первого тайма:

45+4" Конец первого тайма!

45+3" Желтая карточка у «Шахтера». Букорац

45" +3 минуты.

39" Желтая карточка у «Колоса». Богданов.

39" Диего прорывался к воротам «Шахтера», но один в поле не воин и четверо игроков команды-гостей отобрали мяч.

37" Желтая карточка у «Шахтера». Граф.

35" Подача с правого фланга и Омиртаев пробил головой, а Волынец плохо выбил мяч перед собой.

33" Снова момент у «Шахтера». Шикавка вбежал в штрафную хозяев и пробил низом в ближний угол, где Волынец спас ворота.

31" Рустемович со штрафного пробил выше ворот. Повезло Богданову, что соперник не забил мяч.

29" Богданов привез опасный штрафной у своих ворот. Украинец просто срезал соперника в ситуации, которая того не требовала.

28" Снова опасно у ворот «Колоса». На левом фланге штрафной Атанасовски слета пробил мимо ворот Волынца.

24" Черноморец мощно пробил издали и лишь сантиметры помешали ему попасть в створ ворот.

22" «Колос» спасся! После подачи углового с правого фланга на ближней штанге игрок сбросил на дальнюю штангу, где игрок «Шахтера» не смог с метра забить в пустой угол ворот.

18" Богданов хотел забить сухой лист с углового, но игроки «Шахтера» выбили мяч с линии ворот.

17" Богданов опасно навешивал со штрафную «Шахтера» и гостям пришлось выносить мяч на угловой.

11" Редко такое можно увидеть. «Колос» подал пять угловых подряд и ни один ничем не завершился.

6" Черноморец столкнулся головой с соперником. Если игрок «Шахтера» встал без проблем, то у украинца разбита голова.

4" «Колос» взял мяч под контроль, но находится с ним в основном в центре поля.

1" Матч начался!

" «Колос»: Волынец, Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец, Богданов, Задоя, Чурко, Костышин, Кариока, Лысенко.

Запасные: Маханьков, Ром, Сакив, Данфа, Нуриев, Милько, Новак, Павловец, Ситчинава, Ильин.

«Шахтер»: Шацкий, Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски, Рустемович, Букорац, Митошевич, Омиртаев, Шикавка.

Запасные: Трофимец, Наджарян, Таттыбаев, Умаев, Назаренко, Кыбырай, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назымханов, Нурсеитов, Тошев.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча Лиги конференций между «Колосом» и «Шахтером» из Караганды.

В четверг 5 августа в третьем квалификационном раунде Лиги конференций стартует коваливский «Колос».



Украинская команда на своей арене будет принимать «Шахтер» из Караганды.

Отметим, что один известный украинский эксперт уже предсказал поражение.

Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 21:00.