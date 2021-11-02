Лига конференций. «Заря» – ЦСКА. Онлайн трансляция

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Фото: instagram

4 ноября в Лиге конференций состоится четвертый тур группового этапа, в рамках которого в группе С «Заря» в Запорожье сыграет с ЦСКА из Софии.



В первых трех турах «Заря» завоевала три очка. Свою единственную победу лучанчане праздновали в прошлом туре над ЦСКА, у которых один балл.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:45.