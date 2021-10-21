Лига уличного футбола продолжается!

Очередь дошла и до первой столицы Украины – Харькова

Лига уличного футбола продолжается. Если вы еще не в курсе, то ЛУФ - это уникальный футбольный проект, который дает возможность любому желающему стать участником уличной футбольной команды и представлять свой город в футбольном турнире среди городов Украины. Уже укомплектованы две команды, которые представляют город Киев и Черновцы. Очередь дошла и до первой столицы Украины – Харькова.

В первой серии парни из Харькова, не играющие в профессиональных командах, приняли участие в челлендже от Игоря Киричка нужно было забить два гола вратарю, один удар с места, второй слёта. За не выполнение челленджа, участников расстреливали с 11 метров.

Во второй серии отбора в Харькове, Кирич придумал испытание в котором участники соревновались в точности паса, на короткую, среднюю и длинную дистанцию.

Те кто хуже остальных справился с заданием сыграли в игру «Вышибалы», но вышибали проигравшие друг-друга футбольным мячом и ударом с ноги.

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