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«Лилль» не смог обыграть «Сент-Этьен», но остался лидером Лиги 1 за тур до конца

Команды не выявили победителя
Футбол Лига 1 (Франция)
17 мая 07:45
«Лилль» не смог обыграть «Сент-Этьен», но остался лидером Лиги 1 за тур до конца
Фото: LOSC

«Лилль» в матче 37 тура Лиги 1 дома сыграл вничью с «Сент-Этьеном».

Несмотря на преимущество в матче «Догам» забить так и не удалось, хотя моменты команда имела. Впрочем, ни Дэвид, ни Араухо поразить ворота соперника не смогли.

За тур до конца «Лилль» опережает ПСЖ на 1 очко и «Монако» на 3 балла.

Лига 1. 37-й тур:

«Лилль» – «Сент-Этьен» 0:0

«Лилль»: Меньян, Ботман, Рейнилду (Брадарич, 89), Челик, Фонте, Андре (Шека, 63), Сумаре, Бамба (Саншеш, 63), Луис Араужо (Иконе, 63), Йылмаз, Дэвид (Языджи, 77).

«Сент-Этьен»: Грин, Трауко, Соу, Колодзейчак, Дебюши (Муэффек, 81), Норден (Аби, 62), Неу Нупа (Юссуф, 81), Буанга, Камара, Амума (Аушиш, 62), Хазри (Гурна-Дуат, 71).

Андрей Усмонов
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Лилль Сент-Этьен

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