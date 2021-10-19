Ляказетт покорил отметку в 200 голов за карьеру
Линекер: «Почему Ляказетт не играет больше? Должна быть причина, но я ее не вижу»
Англичанин оценил игру французского нападающего «Арсенала»
10:55
Александр Ляказетт / фото - mexicanapost.com
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в Twitter оценил игру нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта после матча 8-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», в котором француз забил гол на 95-й минуте.
«Я всегда был высокого мнения о Ляказетте. Не понимаю, почему он не играет больше. Наверное, должна быть причина, но я ее не вижу».
Александр Ляказетт покорил отметку в 200 голов за карьеру.
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