«Ливерпуль» готов выкупить одноклубника Ярмоленко

Мерсисайдцы хотят углубить состав

Джаррод Боуэн / фото - WHU FC

«Ливерпуль» активно интересуется вингером «Вест Хэма» Джарродом Боуэном, сообщает Liverpool Echo.

«Красные» пытались подписать игрока еще этим летом за 23 миллиона евро, но переговоры не зашли дальше интереса.

Тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заинтересован в трансфере игрока, так как хочет увеличить глубину состава и создать конкуренцию для Садио Мане и Мохаммеда Салаха.

«Скаузеры» готовы вернуться к переговорам уже этой зимой.

В минувшем сезоне английский вингер за 40 матчей в составе «молотобойцев» забил 8 голов и оформил 6 ассистов.

Напомним, Ярмоленко поздравил команду с победой над МЮ.