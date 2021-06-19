«Ливерпуль» устроит крупную распродажу
«Ливерпуль» может подписать форварда сборной Италии
26-летний игрок феерит на Евро-2020
11:41
Доменико Берарди / Фото - liverpooloffside.sbnation.com«Ливерпуль» заинтересован в услугах нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди. Об этом сообщает Daily Express.
Как утверждает источник, мерсисайдцы впечатлены игрой 26-летнего футболиста на Евро-2020. Сообщается, что сделка может обойтись английскому гранду в 43 миллиона фунтов.
В минувшем Берарди сыграл 30 матчей за «Сассуоло», в его активе 17 голов и 8 результативных передач. На Евро-2020 форвард провел два поединка и оформил 2 ассиста.
А тем временем левый защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может сменить клубную прописку и перейти в турецкий чемпионат.
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