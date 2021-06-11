А фанаты простят? «Эвертон» планирует назначить на пост главного тренера экс-наставника «Ливерпуля»
Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Турции
Игрок не закрепился в составе «красных»
09:16
Костас Цимикас / фото - FC Liverpool
Левый защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может сменить клубную прописку и перейти в турецкий чемпионат, сообщает Fotomac.
Грецкого фулбэка хотят видеть в «Фенербахче», где он сможет играть на постоянной основе.
Цимикас пока не способен навязать конкуренцию Энди Робертсону за место на левом фланге обороны. Поэтому руководство «скаузеров» рассматривает возможность отдать игрока в аренду, где он сможет получать постоянную игровую практику.
В минувшем сезоне защитник появился на поле всего лишь 7 раз и не отметился голевыми действиями.
Напомним, «Ливерпуль» планирует устроить крупную распродажу летом.
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