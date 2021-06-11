Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Турции

Игрок не закрепился в составе «красных»

Костас Цимикас / фото - FC Liverpool

Левый защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может сменить клубную прописку и перейти в турецкий чемпионат, сообщает Fotomac.

Грецкого фулбэка хотят видеть в «Фенербахче», где он сможет играть на постоянной основе.

Цимикас пока не способен навязать конкуренцию Энди Робертсону за место на левом фланге обороны. Поэтому руководство «скаузеров» рассматривает возможность отдать игрока в аренду, где он сможет получать постоянную игровую практику.

В минувшем сезоне защитник появился на поле всего лишь 7 раз и не отметился голевыми действиями.

Напомним, «Ливерпуль» планирует устроить крупную распродажу летом.