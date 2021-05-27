Тилеманс признан лучшим игроком «Лестера» в сезоне
«Ливерпуль» намерен провернуть трансфер лидера «Лестера»
Мерсисайдцы видят в бельгийце замену Вейналдуму
16:34
Юри Тилеманс / Фото - foxesofleicester«Ливерпуль» готов пригласить в свои ряды полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.
Мерсисайдцы рассматривают 24-летнего бельгийца в качестве замены Жоржиньо Вейналдуму, который покинет команду на правах свободного агента и вскоре может подписать контракт с «Барселоной». Об этом сообщает Nieuwsblad.
Также в услугах Тилеманса заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и испанские гранды.
В минувшем сезоне Тилеманс сыграл 51 матч за «Лестер» во всех турнирах, в его активе 9 голов и 6 ассистов. Юри был признан лучшим игроком своей команды в сезоне-2020/21.