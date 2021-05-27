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«Ливерпуль» намерен провернуть трансфер лидера «Лестера»

Мерсисайдцы видят в бельгийце замену Вейналдуму
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:34
«Ливерпуль» намерен провернуть трансфер лидера «Лестера»
Юри Тилеманс / Фото - foxesofleicester
«Ливерпуль» готов пригласить в свои ряды полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

Мерсисайдцы рассматривают 24-летнего бельгийца в качестве замены Жоржиньо Вейналдуму, который покинет команду на правах свободного агента и вскоре может подписать контракт с «Барселоной». Об этом сообщает Nieuwsblad.

Также в услугах Тилеманса заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и испанские гранды.

В минувшем сезоне Тилеманс сыграл 51 матч за «Лестер» во всех турнирах, в его активе 9 голов и 6 ассистов. Юри был признан лучшим игроком своей команды в сезоне-2020/21.
Владимир Кириченко
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