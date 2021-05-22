«Лестер» объявил об уходе Фукса и Моргана
Тилеманс признан лучшим игроком «Лестера» в сезоне
В голосовании он определи Варди
08:14
Фото: Sky Sports
«Лестер» объявил лучшего игрока по итогам сезона.
Им стал полузащитник команды Юри Тилеманс. Бельгиец впервые получил эту награду.
Youri Tielemans is also our pic.twitter.com/koSkAtM0Dl— Leicester City (@LCFC) May 21, 2021
В голосовании в соцсетях клуба Тилеманс обошел Джейми Варди. Всего в нынешнем сезоне он провел 50 матчей, забив девять мячей и сделав шесть ассистов.
Накануне, «Лестер» объявил об уходе трех старожил клуба.
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