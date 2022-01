«Ливерпуль» не собирается отпускать Ориги

Дивок Ориги / фото - skysports.com

Английский «Ливерпуль» не будет рассматривать предложения по бельгийскому нападающему Дивоку Ориги, чей контракт с клубом истекает в конце сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Liverpool are not planning to sell Divock Origi in January despite approaches from Serie A and Bundesliga clubs. No negotiation for Luís Diaz with FC Porto - Origi will be needed and Klopp asked him to stay until June, as things stand. #LFC