«Ливерпуль» рассматривает возвращение своей самой дорого продажи

Хавбек полностью провалился в «Барселоне»

Филиппе Коутиньо / фото - Marca

Бразильский атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль», сообщает портал Goal.

Каталонский клуб продолжает распродавать свои проблемные активы, и уход бразильца – логичный шаг в нынешней финансовой ситуации «блаугранас».

Ранее команду покинул Миралем Пьянич, ушедший в турецкий чемпионат, а Антуана Гризманна «сине-гранатовые» вернули в «Атлетико», но пока что на правах аренды.

Следующий в списке на выход – Коутиньо. Возможно удастся вернуть его в «Ливерпуль», так как сами «скаузеры» всерьез раздумывают над его возвращением.

Но в дело может вмешаться купленный шейхами «Ньюкасл». «Сороки» также не прочь подписать полузащитника.

Коутиньо перебрался из стана «красных» в «Барселону» летом 2018-го года за 145 миллионов евро. На вырученные деньги «скаузеры» приобрели Вирджила ван Дейка и Алиссона, которые стали ключевыми игроками в триумфах команды в еврокубках и на внутренней арене.

Напомним, «Ливерпуль» хочет провернуть трансфер хавбека «Реала».