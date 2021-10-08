Бывший хавбек «Реала» и «Ливерпуля» стал играющим тренером
«Ливерпуль» хочет провернуть трансфер хавбека «Реала»
Асенсио недоволен своим положение в клубе
8 октября 10:34
Марко Асенсио / Фото: Real Madrid
«Ливерпуль» внимательно следит за развитием ситуации в мадридском «Реале».
Хавбек «сливочных» и сборной Испании Марко Асенсио недоволен своим положением в клубе. По информации Daily Mirror, мерсисайдцы планируют восстановить переговоры по полузащитнику. Контракт с Асенсио рассчитан до 2023 года. Ориентировочная стоимость трансфера игрока составляет порядка 35 миллионов евро.
Напомним, что президент «Реала» назвал дату подписания Киллиана Мбаппе.
Комментарии 0