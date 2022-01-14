Артета: «С «Ливерпулем» нам пришлось играть не в свой футбол»
«Ливерпуль» следит за конкурентом Ярмоленко в «Вест Хэме»
Лондонцы пока не планируют отпускать лидера
14 января 19:28
Фото: PL
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере полузащитника «Вест Хэма» Джаррода Боуэна.
«Красные» следят за игрой хавбека в этом сезоне. В приоритете – его подписание уже летом.
«Вест Хэм» не готов расстаться со своим лидером. За него запросят не менее 50 миллионов фунтов.
Кроме него «Ливерпуль» также следит за Рафиньей из «Лидса» и Арно Груневельдом из «Вильярреала» в качестве альтернативных вариантов.
Боуэн в нынешнем сезоне отыграл 21 матч в АПЛ, забив пять мячей и сделав семь ассистов.
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