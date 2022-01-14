«Ливерпуль» следит за конкурентом Ярмоленко в «Вест Хэме»

Лондонцы пока не планируют отпускать лидера

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«Ливерпуль» заинтересован в трансфере полузащитника «Вест Хэма» Джаррода Боуэна.

«Красные» следят за игрой хавбека в этом сезоне. В приоритете – его подписание уже летом.

«Вест Хэм» не готов расстаться со своим лидером. За него запросят не менее 50 миллионов фунтов.

Кроме него «Ливерпуль» также следит за Рафиньей из «Лидса» и Арно Груневельдом из «Вильярреала» в качестве альтернативных вариантов.

Боуэн в нынешнем сезоне отыграл 21 матч в АПЛ, забив пять мячей и сделав семь ассистов.