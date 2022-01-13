Очередной «игнор» Ярмоленко не помешал «Вест Хэму» выиграть в Кубке Англии
«Вест Хэм» с Ярмоленко обыграл «Норвич» в АПЛ
Украинец появился на поле в конце матча
09:29
Фото: West Ham
«Вест Хэм» в матче 18 тура АПЛ дома разобрался с «Норвичем».
Победу лондонцам принес полузащитник Боуэен. Он оформил два мяча в каждом из таймов.
Андрей Ярмоленко появился в на поле в конце матча.
АПЛ. 18-й тур:
«Вест Хэм» - «Норвич» 2:0
Голы: Боуэн, 42, 83
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Боуэн, Форнальс, Влашич (Масуаку, 78), Лансини, Райс, Антонио (Ярмоленко, 88).
«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Ида (Роу, 75), Плахета (Дауэлл, 65), Рашица (Цолис, 72), Ле-Мелу, Маклин, Пукки.
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