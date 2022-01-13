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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+

«Вест Хэм» с Ярмоленко обыграл «Норвич» в АПЛ

Украинец появился на поле в конце матча
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:29
«Вест Хэм» с Ярмоленко обыграл «Норвич» в АПЛ
Фото: West Ham

«Вест Хэм» в матче 18 тура АПЛ дома разобрался с «Норвичем».

 Победу лондонцам принес полузащитник Боуэен. Он оформил два мяча в каждом из таймов.

Андрей Ярмоленко появился в на поле в конце матча.

 АПЛ. 18-й тур:

 «Вест Хэм» - «Норвич» 2:0

Голы: Боуэн, 42, 83

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Боуэн, Форнальс, Влашич (Масуаку, 78), Лансини, Райс, Антонио (Ярмоленко, 88).

«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Ида (Роу, 75), Плахета (Дауэлл, 65), Рашица (Цолис, 72), Ле-Мелу, Маклин, Пукки.

Андрей Усмонов
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