«Ливерпуль» справился с «Вильярреалом» и приблизил себя к финалу ЛЧ
«Ливерпуль» совершил камбэк в ответном матче с «Вильярреалом» и вышел в финал Лиги чемпионов
Победу мерсисайдцам принес результативный удар Мане
07:29
«Вильярреал» – «Ливерпуль» / Фото - eurosport.comВ ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Вильярреал» на своем поле принимал «Ливерпуль».
Хозяева открыли счет на 3-й минуте поединка – результативным ударом отметился Булайе Диа. На 41-й минуте «Вильярреал» вновь забил – автором гола стал Фрэнсис Коклен.
Однако интрига жила недолго. Уже на 62-й минуте игры «Ливерпуль» забил свой первый гол, отличился Фабиньо. На 67-й минуте мерсисайдцы сравняли счет в матче благодаря точному удару Луиса Диаса. А на 74-й минуте «красные» усилиями Садио Мане забили в третий раз и окончательно сняли вопросы о том, кто выйдет финал Лиги чемпионов.
В концовке матча «Вильярреал» остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Этьен Капу. Таким образом, «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:2 и вышел в финал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
«Вильярреал» – «Ливерпуль» 2:3 (2:0, 0:3), первый матч – 0:2
Голы: Диа, 3, Коклен, 41 – Фабиньо, 62, Диас, 67, Мане, 74
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 79), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 68), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 68), Диа (Пако Алькасер, 80)
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 80), Тиаго Алькантара (Джонс, 80), Фабиньо (Милнер, 84), Кейта (Хендерсон, 79), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 46).
Предупреждения: Капу, Александер-Арнолд, Ло Чельсо, Пау Торрес – Александер-Арнолд
Удаление: Капу
Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» дома переиграл «Вильярреал» со счетом 2:0. Таким образом, общий счет двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити».
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