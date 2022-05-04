«Ливерпуль» совершил камбэк в ответном матче с «Вильярреалом» и вышел в финал Лиги чемпионов

Победу мерсисайдцам принес результативный удар Мане

«Вильярреал» – «Ливерпуль» / Фото - eurosport.com

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Вильярреал» на своем поле принимал «Ливерпуль».Хозяева открыли счет на 3-й минуте поединка – результативным ударом отметился. На 41-й минуте «Вильярреал» вновь забил – автором гола сталОднако интрига жила недолго. Уже на 62-й минуте игры «Ливерпуль» забил свой первый гол, отличился. На 67-й минуте мерсисайдцы сравняли счет в матче благодаря точному удару. А на 74-й минуте «красные» усилиямизабили в третий раз и окончательно сняли вопросы о том, кто выйдет финал Лиги чемпионов.В концовке матча «Вильярреал» остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил. Таким образом, «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:2 и вышел в финал Лиги чемпионов.«Вильярреал» –2:3 (2:0, 0:3), первый матч – 0:2: Диа, 3, Коклен, 41 – Фабиньо, 62, Диас, 67, Мане, 74: Рульи, Фойт, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 79), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 68), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 68), Диа (Пако Алькасер, 80): Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 80), Тиаго Алькантара (Джонс, 80), Фабиньо (Милнер, 84), Кейта (Хендерсон, 79), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 46).: Капу, Александер-Арнолд, Ло Чельсо, Пау Торрес – Александер-Арнолд: КапуНапомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» дома переиграл «Вильярреал» со счетом 2:0. Таким образом, общий счет двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Подопечныевышли в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити».