Льорис сравнил матч Франции и Бельгии с боксерским поединком

Мбаппе и Льорис / Фото: UEFA

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал итог полуфинала Лиги наций UEFA с Бельгией (3:2).



Слова Льориса приводит UEFA:

К перерыву мы уступали с разницей в два мяча, но то, как отыгрались, было впечатляюще. На поле все это смотрелось как боксерский поединок. Ощущали, что чаша весов может качнуться в любую сторону. Психологически мы были очень сильны, и осознавать это просто прекрасно.

На протяжении нескольких месяцев мы не могли найти свою наилучшую игру, и вот сегодня этого добились. Это придаст команде уверенности. Последние месяцы нас подстерегали неудачи, но взлеты и падения — это часть футбола. Положительным моментом стало то, как команда сегодня на все отреагировала.