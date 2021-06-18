Ловрен: «Надо играть так же, как на чемпионате мира в России»

Повторить успех того Мундиаля будет очень сложно

Деян Ловрен / фото - FC Liverpool Центральный защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал официальному сайту UEFA, чего он ждет от матча со сборной Чехии: «На этой неделе мы действительно прибавляем на тренировках. Вне всяких сомнений, в следующем матче наступят перемены. Надо играть с большим акцентом на атаку. Уверен, завтра сборная Хорватии предстанет куда более сильной. Надо играть так же, как мы делали это на чемпионате мира в России. Один за всех и все за одного. Надо отмотать время и стать прежними. Надо все хорошенько обсудить в своем кругу. Нам нужен маленький толчок, чтобы все пошло-поехало. Я верю в нашу команду». Уже сегодня сборная Хорватии встретится с чехами на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Если сборная Чехии – выиграет, то она обеспечит себе место в плей-офф Евро-2020. Видео трансляция матча Хорватия – Чехия. Начало – в 19:00. Текстовая трансляция матча Хорватия – Чехия.

Павел Харченко