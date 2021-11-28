Ложная тревога. Стали известны подобности продажи клубного автобуса «Олимпика»

Фото: ФК Олимпик

Владимир Горожанкин, аналитик «Олимпика» и ассистент главного тренера команды Сергея Литовченко объяснил ситуацию касательно продажи клубного автобуса.



Новый «Олимпик» в первое лиге первое время арендовал автобусы у федерации футбола, ездил ими на выездные матчи. После этого они стали брать автобус у старого руководства. Так сложилось, что я и в том «Олимпике» работал, и в этом работаю. Поэтому я помогал контактировать, и у меня была возможность брать в аренду этот автобус. Оно и лучше смотрится, когда команда ездит на брендированном автобусе.

На прошлой неделе мне дали команду снизить цену, поэтому я выставил объявление в фейсбуке и уменьшил цену на AUTO.RIA. И пошел такой ажиотаж с продажей этого автобуса.

На сегодняшний день автобусом интересуются несколько клубов, но он также может и перейти новому руководству «Олимпика». Они тоже думают о покупке. Это не связано ни с закрытием клуба, ни с успехами или неуспехами команды. Это связано с продажей автобуса предыдущим руководством. Захочет новое руководство «Олимпика» купить этот автобус – они его купят и «Олимпик» будет дальше ездить на своем фирменном автобусе. Не захочет – он перейдет другому клубу, снимут пленку, наклеят другую и все.

У «Олимпика» все хорошо, «Олимпик» продолжает играть, это никак не связано с командой вообще. «Олимпик» доиграл все матчи в 2021 году, следующий будет в марте 2022-го. На следующей неделе у нас будет встреча с потенциальными покупателями. Также на следующей неделе мы встретимся с новым руководством «Олимпика», они тоже будут принимать решение – купить автобус или нет. Решат купить – останется автобус у «Олимпика», не решат купить – будут арендовать автобусы у федерации футбола Украины»