Луческу инициировал разрешение арендованных игроков «Черноморца» сыграть с «Динамо»

Игра состоится 19 ноября

Фото: ФК Динамо

«Черноморец» сможет использовать арендованных игроков у «Динамо» в матче с киевлянами.

Ранее это решение подтвердило руководство одесситов. Теперь же «Динамо» также подтвердило эту информацию.

По информации источника инициатором такой идеи был тренер киевлян Мирча Луческу. При этом Игорь Суркис сообщил журналисту Михаилу Спиваковскому, что если арендованные одесситами футболисты сыграют лучше, чем игроки киевлян, их поменяют местами.

Игра состоится 19 ноября в Киеве.

Онлайн трансляция «Черноморец» – «Динамо».