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В «Черноморце» рассказали о возможности арендованным футболистам сыграть против «Динамо»

Пока что 16 игроков готовятся к матчу
Футбол Украинская Премьер-лига
10:57
В «Черноморце» рассказали о возможности арендованным футболистам сыграть против «Динамо»
Анатолий Мисюра / Фото - ФК Черноморец

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра оценил вероятность участия арендованных у «Динамо» игроков в матче 15-го тура УПЛ против столичного клуба.

По данной теме сейчас идет переговорный процесс. Пока на сто процентов сказать, кто не будет играть, не могу. Ближе к игре будем понимать. К матчу готовятся все футболисты.

В «Черноморце» ныне выступают 16 футболистов, принадлежащих «Динамо».

Вратарь: Владислав Кучерук

Защитники: Даниил Скорко, Денис Кузык, Роман Вантух, Кристиан Биловар

Полузащитники: Юрий Тлумак, Мохаммед Кадири, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Ярослав Надольский, Богдан Белошевский, Вадим Мащенко, Николай Михайленко

Нападающие: Даниил Сухоручко, Евгений Исаенко, Владислав Ванат.

Напомним, встреча между командами была перенесена в Киев.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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