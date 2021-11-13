В «Черноморце» рассказали о возможности арендованным футболистам сыграть против «Динамо»
Пока что 16 игроков готовятся к матчу
Анатолий Мисюра / Фото - ФК Черноморец
Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра оценил вероятность участия арендованных у «Динамо» игроков в матче 15-го тура УПЛ против столичного клуба.
По данной теме сейчас идет переговорный процесс. Пока на сто процентов сказать, кто не будет играть, не могу. Ближе к игре будем понимать. К матчу готовятся все футболисты.
В «Черноморце» ныне выступают 16 футболистов, принадлежащих «Динамо».
Вратарь: Владислав Кучерук
Защитники: Даниил Скорко, Денис Кузык, Роман Вантух, Кристиан Биловар
Полузащитники: Юрий Тлумак, Мохаммед Кадири, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Ярослав Надольский, Богдан Белошевский, Вадим Мащенко, Николай Михайленко
Нападающие: Даниил Сухоручко, Евгений Исаенко, Владислав Ванат.
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