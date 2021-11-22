Луческу: «У всех команд, играющих в Лиге чемпионов, были проблемы с коронавирусом и «Бавария» не исключение»

Наставник киевлян надеется, что тройке лидеров пошло на пользу отсутствие в матче с «Черноморцем»





Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Баварией».

О кадровых проблемах «Баварии» из-за коронавируса. «У всех команд, играющих в Лиге чемпионов, были эти проблемы и «Бавария» не исключение». О поражении «Баварии» в последнем туре Бундеслиги от «Аугсбурга». «Аугсбург» сделал все возможное, чтобы добиться результата. Они образцово оборонялись всей командой, бились. Они показали тактическую организованность, и все игроки отдали все свои силы. И удача была на их стороне. «Аугсбург» сыграл в другую игру, чем играют в Бундеслиге. Они закрылись на своей половине, не дали свободных зон и в этом плане игроки «Баварии» были не готовы и поэтому проиграли». Об отсутствии Шапаренко, Забарного и Сидорчука в последнем матче чемпионата с «Черноморцем». «Надеюсь, что им эти два-три дня пошли на пользу. Они хорошее дело сделали в сборной, и я их с этим поздравил. Надеюсь, что эти два-три дня пошли им на пользу, чтобы они мыслями вернулись в родной клуб, чтобы лучше подготовиться к завтрашней игре». О мотивации в матче с «Черноморцем». «Я своим игрокам сказал: «Там играет много наших арендованных игроков, и я хочу посмотреть кто кого. Посмотреть на то, кто заслуживает играть здесь, а кто заслуживает играть там». Моя команда сыграла очень хорошо этот матч и потому, что в этом плане была мотивация игроков, хотевших показать кто лучше». О Юлиане Нагельсмане. «Он отличный тренер и доказал это тем, что работал в разных командах Бундеслиги с раннего возраста и дошел к «Баварии». Здесь ему повезло с командой, поскольку одно дело тренировать «Лейпциг», а другое «Баварию», где кроме состава есть отличный скаутинг, супердорогие игроки, что говорит о силе команды и ее направлении. Только так удачно работая в скаутинге можно привести из Ванкувера Дэвиса, из «Челси» Муссиалу, Ричардса из «Рединга». «Бавария» выигрывает чемпионаты, кубки, суперкубки, Лигу чемпионов и здесь он может себя проявить». Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Бавария».