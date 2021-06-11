Луческу: «Украина обязательно выйдет из группы»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу посетит матч-открытие Евро-2020 Турция – Италия.

Также наставник в комментарии telekomsport.ro рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате Европы.

Были задействованы молодые турецкие футболисты, которые не играли в «Галатасарае», «Бешикташе» или «Фенербахче». Я нашел их в менее известных командах, но теперь они выступают в топ-клубах, выигрывают чемпионство во Франции и играют в Серии А. Это были важные полтора года для будущего турецкой команды. Тогда я возглавлял команду, а потом ушел.

Турция может стать сюрпризом на Евро-2020, у них очень конкурентоспособная команда. Они довольно легко обыграли Голландию в отборочном матче на ЧМ, квалифицировались на Евро. Это молодая команда, почему бы и нет?

С другой стороны, сборная Италии – команда, в состав которой входят футболисты из всех сильнейших лиг, таких, как Серия А. Они знают, как играть на результат. Посмотрим, что из всего этого выйдет.

Кого я буду поддерживать на Евро? Конечно, мой фаворит – Турция. И это нормально. Там много игроков, с которыми я время от времени общаюсь. Но также есть и сборная Украины, где много моих футболистов.

У сборной Украины очень хорошая команда. На данный момент многие футболисты играют в хороших командах из Западной Европы. Это очень сбалансированная сборная с хорошим потенциалом, который мы и увидим. Они обязательно выйдут из группы».