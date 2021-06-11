Луческу: «Украина обязательно выйдет из группы»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу посетит матч-открытие Евро-2020 Турция – Италия.
Также наставник в комментарии telekomsport.ro рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате Европы.
«Это особое приглашение. Я помогаю прогрессировать многим игрокам. Все изменения, которые произошли в турецком футболе, были связаны с тем полуторагодовалым периодом, когда я там работал.
Были задействованы молодые турецкие футболисты, которые не играли в «Галатасарае», «Бешикташе» или «Фенербахче». Я нашел их в менее известных командах, но теперь они выступают в топ-клубах, выигрывают чемпионство во Франции и играют в Серии А. Это были важные полтора года для будущего турецкой команды. Тогда я возглавлял команду, а потом ушел.
Турция может стать сюрпризом на Евро-2020, у них очень конкурентоспособная команда. Они довольно легко обыграли Голландию в отборочном матче на ЧМ, квалифицировались на Евро. Это молодая команда, почему бы и нет?
С другой стороны, сборная Италии – команда, в состав которой входят футболисты из всех сильнейших лиг, таких, как Серия А. Они знают, как играть на результат. Посмотрим, что из всего этого выйдет.
Кого я буду поддерживать на Евро? Конечно, мой фаворит – Турция. И это нормально. Там много игроков, с которыми я время от времени общаюсь. Но также есть и сборная Украины, где много моих футболистов.
У сборной Украины очень хорошая команда. На данный момент многие футболисты играют в хороших командах из Западной Европы. Это очень сбалансированная сборная с хорошим потенциалом, который мы и увидим. Они обязательно выйдут из группы».
Начало матча-открытия – в 22:00.
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