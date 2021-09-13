Луческу: «Витиньо пока адаптируется, его время придет»

Новичок киевлян еще не дебютировал за киевский клуб

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал об адаптации новичков команды –Витиньо и Ильи Шкурина. Слова специалиста приводит пресс-служба киевлян.

- Как проходит адаптация Витиньо и Шкурина?

– Ни один бразильский игрок не входит сразу. На адаптацию нужно время. Другая жизнь, менталитет. Ему нужно время. Ни один мой бразильский футболист сразу начинал играть. Может, за исключением Илсиньо, который был чуть постарше. В основном всем нужно было разное время на адаптацию.

Им нужно 15-20 минут на поле. Но нужно время и для адаптации к схеме игры. Они начинали играть не потому, что за них заплатили деньги, а потому что заслуживали. Игроки принимали мою философию.

Витиньо – молодой хороший игрок. Ему нужно время на адаптацию. Его время придет.

Могу провести параллель. Когда я работал в «Шахтере», «Динамо» покупало хороших качественных футболистов. Но они играли 3-4 матча менее удачно – их сажали на скамейку. Это неправильно. Люди приезжают из другого континента, у них новая жизнь, связи, команда. Им нужно время на адаптацию. Тогда было неправильно, игроки терялись.

В «Шахтере» футболисты начинают играть на третий год, меняют друг друга. Но у каждого по-разному. Как правило, опытные футболисты решают исход матча. Это опыт, мастерство, адаптация к амбициям клуба.

Шкурину тоже нужно время. Но я доволен, как он играет, он динамичен. Ждем и возвращение Рамиреса, чтобы посмотреть, как он может помочь. До возвращения Беседина эти ребята должны работать в атаке как можно качественнее.



Напомним, «Динамо» примет «Бенфику» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов 14-го августа, начало встречи – в 20:00.

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Бенфика».