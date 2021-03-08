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Луческу: «Я не вижу, чтобы «Минай» вылетел из УПЛ»
Тренер похвалил команду Кобина
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в комментарии «Профутбол» похвалил «Минай» и тренера Василия Кобина.
«Хочу похвалить соперника, который в первом тайме действовал организованно и оборонялся.
Василий Кобин? Меня удивило, что он поменял 7 игроков в сравнении с прошлым поединков. Я не вижу, чтобы «Минай» вылетел из УПЛ».
«Динамо» забило «Минаю» три мяча в 17-м туре УПЛ.
Ужгородский клуб идет 13-м в таблице УПЛ.
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