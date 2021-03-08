Луческу: «Я не вижу, чтобы «Минай» вылетел из УПЛ»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в комментарии «Профутбол» похвалил «Минай» и тренера Василия Кобина.

Василий Кобин? Меня удивило, что он поменял 7 игроков в сравнении с прошлым поединков. Я не вижу, чтобы «Минай» вылетел из УПЛ».