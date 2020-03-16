Лучи: «Мы знаем, кто и зачем совершает атаку на комитет арбитров»

Лучано Лучи / Фото - УАФ

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о ситуации вокруг судейского корпуса.

Хочу заметить, что в этом перечне есть лица, которые ранее уже были дисквалифицированы на длительное время дисциплинарными органами УАФ. Что касается новых фигурантов, то мы приняли решение отстранить их до окончания расследования. Согласитесь, это нормальная европейская практика. И так же было, когда была первая волна расследований полиции.

Напомню, что все эти действия полиции стали возможны благодаря закону «О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений», одним из авторов которого является глава УАФ Андрей Павелко. Мы всегда были в тесном сотрудничестве с полицией по этой тематике, предоставляли всю необходимую для расследования информацию. При этом сам президент УАФ всегда повторяет, что не имеют значения былые заслуги и титулы фигурантов этого списка. Если вина будет доказана, то былые заслуги во внимание приниматься не будут.

Вы прекрасно знаете, что сейчас в некоторых украинских СМИ началась настоящая атака на Комитет арбитров УАФ. Я хочу сказать, что мы знаем, кто и зачем это делает, кто пытается подобным образом дискредитировать украинский арбитраж, который в последние пять лет серьезно прогрессирует.

Мы прекрасно понимаем авторов, истоки и цели этих атак. Но можем сказать только то, что своими действиями они лишь убеждают нас в правильности всего, что сделано и что сейчас еще находится в процессе реализации в рамках программы улучшения качества футбольного арбитража в Украине. С их стороны это заведомо проигрышная и абсолютно никчемная игра.

А тем людям, которых сейчас просто используют в этой «игре», мы искренне сочувствуем. Вам спустя какое то время будет стыдно, и горько осознавать, что в этой истории пришлось быть чьим-то инструментом. Для нас главное – это футбол и честные правила. А для вас?