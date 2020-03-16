Лучи: «Клубы просто тратят время. Только УАФ отвечает за комитет арбитров. Я отчитываюсь перед Павелко»

Лучано Лучи / Фото: УАФ

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи высказался в программе «Профутбол» о предстоящих сборах клубов УПЛ по поводу недоверии к своей персоне.

Время для перемен? Это так по-украински. Когда во всем мире иначе. Только FIFA может менять правила, а не президент одного клуба. Эти требования неправомерные.

Отчет о моей деятельности? Обычно я отчитываюсь перед Павелко, а не перед УПЛ или клубами. Это требование не имеет под собой юридического основания. Клубы не могут контролировать комитет арбитров».