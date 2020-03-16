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Лучи: «Клубы просто тратят время. Только УАФ отвечает за комитет арбитров. Я отчитываюсь перед Павелко»

Глава комитета арбитров УАФ высказался о предстоящих сборах команд УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 22:30
Лучи: «Клубы просто тратят время. Только УАФ отвечает за комитет арбитров. Я отчитываюсь перед Павелко»
Лучано Лучи / Фото: УАФ

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи высказался в программе «Профутбол» о предстоящих сборах клубов УПЛ по поводу недоверии к своей персоне.

«Вы не хотите понять? Это незаконно и невозможно. У клубов нет власти в этих вопросах. Клубы не имеют права вмешиваться в вопросы судейства. Это прописано в статье 3-й регламента FIFA по вопросам арбитража: «Организация структуры, развитие, а также разработка нормативных положений системы арбитража должны совершаться исключительно под контролем национальной ассоциации, и ни при каких обстоятельствах они не могут быть подданы любому влиянию или контролю со стороны других органов, таких, как лиги, объединения или государственные структуры». Они просто тратят время. Только УАФ отвечает за комитет арбитров.

Время для перемен? Это так по-украински. Когда во всем мире иначе. Только FIFA может менять правила, а не президент одного клуба. Эти требования неправомерные.

Отчет о моей деятельности? Обычно я отчитываюсь перед Павелко, а не перед УПЛ или клубами. Это требование не имеет под собой юридического основания. Клубы не могут контролировать комитет арбитров».

Собрание клубов инициировал президент «Олимпика» Владислав Гельзин.

Андрей Усмонов
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УАФ Лучано Лучи

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