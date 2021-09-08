Лучкевич: «Чехи играют в другом стиле, чем казахи и французы»

Игорь Лучкевич / Фото - ГФК Металлург

Бывший игрок сборной Украины Игорь Лучкевич поделился ожиданиями от товарищеского матча против Чехии. Встреча состоится уже сегодня, 8 сентября.

Вот почему я считаю, что поединок в Пльзене имеет большое значение. Тем более, что чехи играют в несколько другом стиле, чем предыдущие наши визави - казахи, французы и поэтому будет возможность взять на вооружение другие тактические схемы, которые пригодятся в будущем.

Чувствовалась ли «рука» Петракова в поединках проведенных сборной Украины под его руководством? С французами наши приятно удивили домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений. Надеюсь, что мы увидим интересные наработки в исполнении сборной Украины и сегодня. Они обязательно станут подспорьем в поиске самых коротких путей к воротам соперников.