Лучшие букмекеры Украины оценили шансы сборной Украины на выход в финальную часть ЧМ-2022 Новости партнера

Шансы Украины на проход в ЧМ-2022 по футболу: аналитика от BookmakerBets

Сборная Украины не самым лучшим образом играет в отборочном цикле на ЧМ-2022 в Катаре. При тренерском штабе Андрея Шевченко украинская команда в трех поединках сыграла вничью – с Францией, Финляндией и Казахстаном дома.

А в четвертом туре уже под руководством и.о. рулевого команды Александра Петракова в Нурсултане украинская дружина снова смогла взять только одно очко. Украинцы были очень близки к победе в этой встрече, но упустили ее из-за ошибки защитников на последних секундах. Этот результат значительно уменьшил шансы команды на проход в финальную часть Мундиаля.

Еще накануне выездного матча с казахами официальные букмекерские конторы Украины были уверены в том, что с первого места национальная сборная на ЧМ не поедет. Так, БК Betwinner такой исход оценивала коэффициентом 9.50. В то время, как на выход Франции с первого места в группе оператор предлагал мизерные 1.092.

При этом, букмекер 1xBet был склонен к тому, что сборная Украины сможет уехать в Катар со второй строчки – на такой исход был выставлен коэффициент 4.50. Теперь же, после очередной потери очков, у подопечных Петракова шансы даже на вторую позицию остались, скорее, теоретические. И это даже с учетом того, что французы в своей последней игре потеряли очки в поединке с Боснией и Герцеговиной – 1:1.

В турнирной таблице украинцы идут вторыми, набрав четыре пункта в четырех матчах. У основного конкурента в борьбе за второе место Финляндии – два очка. Но сыграли финны в отборе пока только две игры. В следующем туре эта сборная сыграет с Казахстаном. И шансы на ее победу в этой игре легальные БК в Украине оценивают коэффициентом 1.53 (Пари Матч), в то время, как жизненно необходимая для украинцев победа в своей следующей игре против Франции оценивается в 6.05 (Фаворит Спорт).

После французов команду Петракова в октябре ожидает выездной поединок с главными конкурентами в борьбе за второе место – финнами. А после него – домашняя встреча с Боснией и Герцеговиной, которую также не стоит списывать со счетов в борьбе за второе место. В настоящий момент у боснийцев в активе два очка, как и у финнов, но сыграли они уже на одну встречу больше - три поединка.

Завершать отборочный цикл к ЧМ-2020 украинская сборная будет в ноябре с теми же боснийцами, но уже на выезде. Эксперты сайта BookmakerBets, проанализировав котировки лучших БК, пришли к выводу, что шансы украинской сборной попасть в финальную часть ЧМ-2022 составляют меньше 10%.