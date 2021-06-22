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Луис Энрике – об уходе из сборной Испании: «Вы что, шутите? Я думаю о продлении контракта»

Тренер не намерен покидать команду
Футбол Евро-2020
20:30
Луис Энрике – об уходе из сборной Испании: «Вы что, шутите? Я думаю о продлении контракта»
Фото: AS

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил AS, что не уйдет из команды, несмотря на неудачные результаты в последних матчах.

«Вы что, шутите? Я думаю о продлении контракта.

В матче со Словакией любой из 24 игроков может принести нам победу. Изменения в составе возможны, но их может и не быть.

Мы хорошо подготовились. Конечно, неудача возможна, такая вероятность существует, однако я надеюсь, что этого не случится».

Испания неудачно стартовала на Евро и рискует не выйти из группы. У команды два очка после двух туров.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Испании (футбол) Луис Энрике

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