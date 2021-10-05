Де Дзерби: «Отсутствие Лукаку у «Интера»? Зато у них есть Джеко»
Лукаку рассказал, какое мнение общественности о нем его бесит
Форвард заявил, что он не просто таргетмэн
13:25
Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку высказался о своих функциях в роли форварда. Его слова приводит Daily Mail.
«Из-за того, как я сложен – я довольно большой – все думают, что я кто-то вроде таргетмэна – просто жду мяч и завершаю атаки. Но я никогда так не играл, и ненавижу такое мнение.
Моя самая сильная сторона состоит в том, что я опасен, когда приближаюсь к воротам с мячом, потому что в таких ситуациях я редко ошибаюсь. После того, как я отдам пас, я знаю, где мне нужно находиться в штрафной. Я могу делать все понемногу, и в некоторых играх, когда я знаю, что за спинами защитников много пространства, я играю по-другому.
Причина, по которой я настолько эффективен в завершающей стадии в том, что я могу делать все понемногу»
Напомним, Лукаку с «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ.
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