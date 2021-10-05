Лукаку рассказал, какое мнение общественности о нем его бесит

Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку высказался о своих функциях в роли форварда. Его слова приводит Daily Mail.

Моя самая сильная сторона состоит в том, что я опасен, когда приближаюсь к воротам с мячом, потому что в таких ситуациях я редко ошибаюсь. После того, как я отдам пас, я знаю, где мне нужно находиться в штрафной. Я могу делать все понемногу, и в некоторых играх, когда я знаю, что за спинами защитников много пространства, я играю по-другому.

Причина, по которой я настолько эффективен в завершающей стадии в том, что я могу делать все понемногу»