Лунин может оказаться в составе чемпионов Франции

Голкиперу предстоит сделать важный выбор в своей карьере

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Украинский вратарь Андрей Лунин может сменить клубную прописку следующим летом, сообщает Fichajes.

В услугах молодого голкипера заинтересованы чемпионы Франции – «Лилль».

Основной голкипер «догов» Иво Грбич покинет команду по истечению арендного соглашения летом 2022-го года, и в клубе считают, что Лунин смог бы надежно закрыть эту позицию.

Но у вратаря есть варианты не покидать Испанию, ведь им еще интересуются две команды Примеры – «Гранада» и «Эспаньол».

В «Реале» Андрей не получает игровой практики, и в последний раз выходил на поле в футболке «сливочных» еще прошлой зимой – в кубковой игре с «Мелильей». Этот матч до сих пор является для него единственным официальным за «королевский клуб».

Но тренер «бланкос» Карло Анчелотти обещал голкиперу шанс, и по словам СМИ, предоставит его уже сегодня, 27 октября в матче с «Осасуной».