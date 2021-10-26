Лунин, твой выход! Анчелотти даст отдых Куртуа в ближайшем поединке

Украинец сможет провести первый матч в Примере за «сливочных»

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

В матче 10-го тура Примеры с «Барселоной» (1:2) вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил незначительное повреждение.

После медобследования стало известно, что с голкипером все в порядке и он готов к возвращению на поле.

Но как сообщает Onda Cero, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти все равно планирует дать бельгийцу отдых.

Таким образом, в следующем матче Примеры с «Осасуной» свой шанс может получить украинский вратарь «бланкос» Андрей Лунин.

Украинец еще ни разу не выходил в составе мадридцев в матчах чемпионата. В футболке «Реала» игрок появлялся лишь в Кубке Короля, а в играх Ла Лиги, выходил на поле, защищая цвета «Леганеса».

Матч с командой из Памплоны состоится уже завтра, 27 октября в 22:30.

Теплые слова соперников в класико. Анчелотти поддержал Кумана после матча.