Назаренко по-разному оценил перспективы Зинченко, Яремчука и Лунина в Лиге чемпионов
Лунин второй раз за 5 месяцев сдал положительный тест на коронавирус
Заболели еще три футболиста «сливочных»
18:08
Андрей Лунин / Фото: Getty Images
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Кроме украинца, положительный тесты на коронавирус также сдали Родриго, Гарет Бэйл и Марко Асенсио.
Отметим, что Лунин переболел коронавирусом в августе 2021-го года – 5 месяцев назад.
19-го декабря «Реал» сыграет с «Кадисом» в Примере. Отметим, что положительные тесты ранее сдали Лука Модрич и Марсело.
Комментарии 0