Лужный может вернуться к тренерской работе

Стали известны требования специалиста к потенциальному работодателю

Олег Лужный / Фото - ФК Динамо Киев

Экс-тренер «Динамо» Олег Лужный может вернуться к работе наставником. 52-летнего специалиста готова пригласить «Волынь».

Сообщается, что между луцким клубом и тренером ведутся переговоры. Специалист согласится на сотрудничество в случае гарантии подписания игроков, способных бороться за выход в УПЛ.

Последним местом работы Лужного было киевское «Динамо». Там в 2017 – 2019 годах он был ассистентом наставника Александра Хацкевича.

Ранее «Волынь» объявила о расставании с главным тренером Василием Сачко.