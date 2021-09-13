Вирт: «Боялся не выиграть у «Львова», иначе фанаты не поняли бы меня»

«Верес» переиграл соперника

Юрий Вирт / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о победе над «Львовом» (1:0) в 7-м туре УПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

«У нас все игры – принципиальные. Поэтому хорошо, что взяли три очка. Сегодня я прочитал фразу Жозе Моуринью. Он сказал: «Эта игра не была слишком важной, но я боялся проиграть ее». Перефразируя, я боялся не выиграть эту игру, иначе болельщики бы меня не поняли.

Поэтому спасибо всем футболистам за отношение к делу, за самоотдачу, за футбол.

По игре – не все удавалось на старте матча. Соперник очень хорошо перекрывал свободные зоны. Мы не имели свободного пространства. В первом тайме мы не создали много моментов. Была более боевая игра.

Гол во втором тайме перевернул всю игру, добавил нам уверенности. После этого соперник ничего не создал у наших ворот. А мы довели игру до логического завершения.

Для нас это очень важная победа. Даже в плане набора очков. Мы дебютанты и каждый турнирный балл для нас важен. Наша задача на сезон – сохранить место в элите. И маленькими шагами мы движемся к этой цели».



Турнирная таблица УПЛ.