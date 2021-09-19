«Львов» не забил «Металлисту 1925» и остался на последнем месте в таблице УПЛ

У команды Дулуба лишь 3 очка после 8-ми туров

Фото: УПЛ

В матче 8-го тура чемпионата Украины «Львов» принимал «Металлист 1925».

На протяжении всего матча команды не имели большого количества голевых моментов, забить они так и не сумели.

В турнирной таблице УПЛ «Львов» остался на последнем месте, имея в активе только 3 очка. «Металлист-1925» с 7-ю баллами – на 12-й строчке.

УПЛ, 8-й тур

«Львов» – «Металлист 1925» 0:0

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Махмутович, Романчук, Довгий, Политыло (Алваро, 50; Крушинский, 83), Чирьяк, Грисьо (Бусько, 66), Брикнер, Рожерио Шина (Семенив, 46), Ныч (Ременяк, 83).

«Металлист-1925»: Сидоренко, Ткачук, Ермаков, Ченбай, Шершень, Фабиньо (Савин, 79), Габелок, Батюшин, Протасов (Ременюк, 73), Крыськив, Марлисон (Зубков, 79).

Предупреждения: Ченбай (25), Романчук (55), Грисьо (62), Шершень (79), Махмутович (87), Довгий (90).