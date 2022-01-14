«Львов» расторг контракт с полузащитником

Брикнер покинул команду

Фото: ФК Рух

«Львов» расторг контракт с полузащитником Иваном Брикнером.

Хавбек выступал за команду весь 2021-й год. Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Всего на его счету за львовян 25 матчей и один забитый мяч.

Где продолжит карьеру 28-летний игрок пока неизвестно. Ранее он также играл за «Рух» и «Олимпик».

Ранее в клубе заявили, что просмотрели 40 игроков лишь за январь.