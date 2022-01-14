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«Львов» расторг контракт с полузащитником
Брикнер покинул команду
14 января 15:16
Фото: ФК Рух
«Львов» расторг контракт с полузащитником Иваном Брикнером.
Хавбек выступал за команду весь 2021-й год. Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Всего на его счету за львовян 25 матчей и один забитый мяч.
Где продолжит карьеру 28-летний игрок пока неизвестно. Ранее он также играл за «Рух» и «Олимпик».
Ранее в клубе заявили, что просмотрели 40 игроков лишь за январь.
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