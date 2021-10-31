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«Львов» в конце матча вырвал победу над «Колосом»

Вторая победа команды под руководством Дулуба
Футбол Украинская Премьер-лига
15:51
«Львов» в конце матча вырвал победу над «Колосом»
Фото: ФК Колос

«Львов» в матче 13 тура чемпионата Украины на выезде неожиданно обыграл «Колос».

Матч получился очень блеклым с минимумом количеством моментов и тем более ударов по воротам. Чуть больше инициативой владел «Колос», но атаки опаснее были как раз у гостей.

Голов все же дождались. Точнее одного. После подачи со штрафного Романчук добил мяч в штрафной в ворота и принес победу своей команде.

«Львов» во второй раз победил в этом сезоне при Олеге Дулубе. Команда покинула зону вылета.

УПЛ. 13-й тур:

«Колос» – «Львов» 0:1

Гол: Романчук, 83

«Колос»: Волынец, Павловец, Ром, Сакив, Петров, Ильин (Костышин, 80), Нгамба, Милько, Чурко (Сантос, 80), Сичинава (Лысенко, 57), Нуриев (Ренан Абнер, 57).

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Лека, Бусько (Семенив, 68), Романчук (Чирьяк, 88), Политыло, Брикнер, Довгий, Ременяк (Алваро, 61), Ныч (Крушинский, 69), Ньярко.

Андрей Усмонов
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